SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Swiss Life eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 24.05.2023 wurde das Swiss Life-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 525,60 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 19,026 Swiss Life-Papiere. Die gehaltenen Swiss Life-Anteile wären am 23.05.2024 11 891,17 CHF wert, da der Schlussstand 625,00 CHF betrug. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 11 891,17 CHF entspricht einer Performance von +18,91 Prozent.

Jüngst verzeichnete Swiss Life eine Marktkapitalisierung von 17,77 Mrd. CHF. Das Swiss Life-Papier wurde am 20.10.2000 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Swiss Life-Papiers lag beim Börsengang bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at