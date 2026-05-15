Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

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Frühe Investition 15.05.2026 10:03:59

SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Swiss Life-Investment gewesen.

Am 15.05.2016 wurden Swiss Life-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Swiss Life-Papier bei 235,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Swiss Life-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,248 Swiss Life-Aktien. Die gehaltenen Swiss Life-Aktien wären am 13.05.2026 3 558,18 CHF wert, da der Schlussstand 837,60 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 255,82 Prozent gestiegen.

Swiss Life wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23,39 Mrd. CHF gelistet. Swiss Life-Papiere wurden am 20.10.2000 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs der Swiss Life-Aktie belief sich damals auf 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Swiss Life

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