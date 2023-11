SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Swiss Life eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Swiss Life-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 370,75 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Swiss Life-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,697 Swiss Life-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2023 auf 557,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 504,53 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 50,45 Prozent.

Swiss Life markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,06 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der Swiss Life-Aktie fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der Swiss Life-Aktie lag damals bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at