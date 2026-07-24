Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

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Performance im Blick 24.07.2026 10:03:37

SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Swiss Life-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Das Swiss Life-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 544,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Swiss Life-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,376 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Swiss Life-Papiers auf 942,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 324,51 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73,25 Prozent vermehrt.

Swiss Life wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,94 Mrd. CHF gelistet. Am 20.10.2000 wurden Swiss Life-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Swiss Life-Anteils auf 56,10 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Swiss Life

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