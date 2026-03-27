Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|Lohnender Swiss Life-Einstieg?
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27.03.2026 10:05:09
SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 27.03.2025 wurde das Swiss Life-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 810,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swiss Life-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,123 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Swiss Life-Papiere wären am 26.03.2026 103,41 CHF wert, da der Schlussstand 837,60 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,41 Prozent vermehrt.
Der Swiss Life-Wert an der Börse wurde auf 23,41 Mrd. CHF beziffert. Das Börsendebüt der Swiss Life-Papiere fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das Swiss Life-Papier bei 56,10 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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