Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

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Lohnender Swiss Life-Einstieg? 27.03.2026 10:05:09

SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Swiss Life-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 27.03.2025 wurde das Swiss Life-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 810,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swiss Life-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,123 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Swiss Life-Papiere wären am 26.03.2026 103,41 CHF wert, da der Schlussstand 837,60 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,41 Prozent vermehrt.

Der Swiss Life-Wert an der Börse wurde auf 23,41 Mrd. CHF beziffert. Das Börsendebüt der Swiss Life-Papiere fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das Swiss Life-Papier bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Swiss Life

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