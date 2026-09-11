SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Swiss Life-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Swiss Life-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Swiss Life-Papier bei 834,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swiss Life-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,120 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.09.2026 108,75 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 907,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 8,75 Prozent.

Der Börsenwert von Swiss Life belief sich jüngst auf 24,53 Mrd. CHF. Das Swiss Life-Papier wurde am 20.10.2000 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Swiss Life-Papiers belief sich damals auf 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at