SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Life von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Swiss Life-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Swiss Life-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 253,15 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Swiss Life-Aktie investiert hat, hat nun 0,395 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.01.2026 auf 846,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 334,35 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 234,35 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Swiss Life eine Börsenbewertung in Höhe von 23,88 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Swiss Life-Papiere fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die Swiss Life-Aktie bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at