Swiss Life Aktie

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

Swiss Life-Performance 06.03.2026 10:03:46

SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Life von vor 3 Jahren abgeworfen

SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Life von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Swiss Life-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Swiss Life-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Swiss Life-Anteile an diesem Tag bei 602,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Swiss Life-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,166 Swiss Life-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 139,16 CHF, da sich der Wert eines Swiss Life-Anteils am 05.03.2026 auf 838,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 39,16 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Life belief sich zuletzt auf 23,65 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Swiss Life-Papiere fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Die Swiss Life-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Swiss Life

Aktien in diesem Artikel

Swiss Life AG (N) 916,00 -1,65% Swiss Life AG (N)

