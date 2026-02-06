SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Life-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde die Swiss Life-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Swiss Life-Aktie betrug an diesem Tag 543,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Swiss Life-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,389 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 865,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 913,94 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 59,14 Prozent gleich.

Swiss Life erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24,39 Mrd. CHF. Die Swiss Life-Aktie wurde am 20.10.2000 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Das Swiss Life-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

