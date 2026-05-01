SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Life von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Swiss Life-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Swiss Life-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Swiss Life-Aktie 586,80 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 17,042 Swiss Life-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 623,72 CHF, da sich der Wert einer Swiss Life-Aktie am 30.04.2026 auf 916,80 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 56,24 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Swiss Life belief sich zuletzt auf 25,40 Mrd. CHF. Der Swiss Life-Börsengang fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des Swiss Life-Papiers lag damals bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at