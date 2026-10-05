SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swiss Re-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Swiss Re-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 86,25 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 11,594 Swiss Re-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 640,00 CHF, da sich der Wert eines Swiss Re-Papiers am 02.10.2026 auf 141,45 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 64,00 Prozent.

Alle Swiss Re-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at