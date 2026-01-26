SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Swiss Re-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Swiss Re-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Swiss Re-Papiers betrug an diesem Tag 92,65 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,793 Swiss Re-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.01.2026 1 326,50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 122,90 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 326,50 CHF entspricht einer Performance von +32,65 Prozent.

Der Börsenwert von Swiss Re belief sich jüngst auf 33,78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at