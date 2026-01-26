Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Lukrative Swiss Re-Investition?
|
26.01.2026 10:04:21
SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Swiss Re-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Swiss Re-Papiers betrug an diesem Tag 92,65 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,793 Swiss Re-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.01.2026 1 326,50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 122,90 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 326,50 CHF entspricht einer Performance von +32,65 Prozent.
Der Börsenwert von Swiss Re belief sich jüngst auf 33,78 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Swiss Re
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
09:29
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich: SMI notiert zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
23.01.26
|Verluste in Zürich: SMI beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.01.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
23.01.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
23.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
22.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
22.01.26