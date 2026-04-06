Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Swiss Re-Investmentbeispiel 06.04.2026 10:03:47

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 3 Jahren eingefahren

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Swiss Re-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Swiss Re-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Swiss Re-Papier bei 94,22 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 106,135 Swiss Re-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.04.2026 auf 132,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 041,60 CHF wert. Damit wäre die Investition um 40,42 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Re belief sich zuletzt auf 38,99 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Swiss Re

Nachrichten zu Swiss Re AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Re AG

mehr Analysen
25.03.26 Swiss Re Neutral UBS AG
23.03.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
10.03.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.03.26 Swiss Re Sell Goldman Sachs Group Inc.
02.03.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Swiss Re AG 144,30 -0,72% Swiss Re AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt würd nach dem langen Osterwochenende leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht nachgeben. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen