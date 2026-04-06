SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Swiss Re-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Swiss Re-Papier bei 94,22 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 106,135 Swiss Re-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.04.2026 auf 132,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 041,60 CHF wert. Damit wäre die Investition um 40,42 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Re belief sich zuletzt auf 38,99 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at