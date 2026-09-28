Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Frühes Investment
|
28.09.2026 10:03:45
SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Swiss Re-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 80,02 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,250 Swiss Re-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.09.2026 177,02 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 141,65 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 77,02 Prozent vermehrt.
Alle Swiss Re-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,78 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Swiss Re
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