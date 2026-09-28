SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swiss Re-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Swiss Re-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 80,02 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,250 Swiss Re-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.09.2026 177,02 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 141,65 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 77,02 Prozent vermehrt.

Alle Swiss Re-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at