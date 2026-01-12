SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Re-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Swiss Re-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Swiss Re-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 93,24 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 107,250 Anteilen. Die gehaltenen Swiss Re-Papiere wären am 09.01.2026 13 679,75 CHF wert, da der Schlussstand 127,55 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,80 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 35,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at