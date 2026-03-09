SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Re-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swiss Re-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Swiss Re-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 98,28 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 10,175 Swiss Re-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 06.03.2026 auf 127,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 293,24 CHF wert. Damit wäre die Investition um 29,32 Prozent gestiegen.

Swiss Re wurde am Markt mit 35,02 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at