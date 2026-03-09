Swiss Re Aktie

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

Lukrative Swiss Re-Anlage? 09.03.2026 10:03:48

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Re-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Re-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swiss Re-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Swiss Re-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 98,28 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 10,175 Swiss Re-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 06.03.2026 auf 127,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 293,24 CHF wert. Damit wäre die Investition um 29,32 Prozent gestiegen.

Swiss Re wurde am Markt mit 35,02 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Swiss Re

03.03.26 Swiss Re Sell Goldman Sachs Group Inc.
02.03.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
27.02.26 Swiss Re Neutral UBS AG
27.02.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

