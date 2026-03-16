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Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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Lukrative Swiss Re-Anlage? 16.03.2026 10:04:12

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Re-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Re-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Swiss Re-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Swiss Re-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 91,46 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 109,337 Swiss Re-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Swiss Re-Papiers auf 129,25 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 131,86 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 41,32 Prozent gesteigert.

Der Swiss Re-Wert an der Börse wurde auf 38,08 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Swiss Re

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