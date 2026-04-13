SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Re-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Swiss Re-Investment verdienen können.

Am 13.04.2021 wurden Swiss Re-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 91,04 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,098 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 134,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147,19 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 47,19 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 39,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at