Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Frühe Investition
|
20.04.2026 10:03:41
SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Re von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Swiss Re-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 94,60 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Swiss Re-Aktie investierten, hätten nun 10,571 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Swiss Re-Aktien wären am 17.04.2026 1 390,59 CHF wert, da der Schlussstand 131,55 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 39,06 Prozent.
Am Markt war Swiss Re jüngst 38,78 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Swiss Re
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