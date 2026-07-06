Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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Swiss Re-Anlage 06.07.2026 10:03:54

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Re von vor 5 Jahren abgeworfen

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Re von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Swiss Re-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Swiss Re-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 82,78 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hat, hat nun 1,208 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.07.2026 auf 129,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 156,68 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 56,68 Prozent gesteigert.

Der Swiss Re-Wert an der Börse wurde auf 38,23 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Swiss Re

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