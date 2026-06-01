Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Swiss Re-Investition? 01.06.2026 10:04:06

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 3 Jahren verdient

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Swiss Re-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Swiss Re-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 92,78 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Re-Aktie investiert, befänden sich nun 10,778 Swiss Re-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Swiss Re-Papiers auf 117,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 268,59 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 26,86 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Swiss Re einen Börsenwert von 34,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Swiss Re

Nachrichten zu Swiss Re AG

mehr Nachrichten