SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Swiss Re-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Swiss Re-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 92,78 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Re-Aktie investiert, befänden sich nun 10,778 Swiss Re-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Swiss Re-Papiers auf 117,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 268,59 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 26,86 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Swiss Re einen Börsenwert von 34,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at