Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Frühe Anlage
|
04.05.2026 10:03:41
SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Re von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden Swiss Re-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Swiss Re-Anteile an diesem Tag 87,92 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Swiss Re-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,137 Swiss Re-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.04.2026 auf 125,95 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143,26 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,26 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Swiss Re zuletzt 37,19 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Swiss Re
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI mittags schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Verluste in Zürich: SMI mittags schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Zürich: SMI liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Zürich: SLI beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
30.04.26
|Aufschläge in Zürich: SMI liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.04.26
|SMI aktuell: SMI legt am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Re AG
|16.04.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.04.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|23.03.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.04.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|23.03.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|16.04.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.04.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|10.03.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|136,00
|-1,09%