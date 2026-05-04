Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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Frühe Anlage 04.05.2026 10:03:41

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Re von vor 3 Jahren verdient

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Re von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Swiss Re-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden Swiss Re-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Swiss Re-Anteile an diesem Tag 87,92 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Swiss Re-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,137 Swiss Re-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.04.2026 auf 125,95 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143,26 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,26 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Swiss Re zuletzt 37,19 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Swiss Re

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