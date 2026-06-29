Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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Lukrative Swiss Re-Anlage? 29.06.2026 10:03:53

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Re von vor 3 Jahren verdient

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Re von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Swiss Re-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Swiss Re-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 89,72 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hat, hat nun 111,458 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 127,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 14 244,32 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,44 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Swiss Re eine Marktkapitalisierung von 37,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Swiss Re

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