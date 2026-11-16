Swiss Re Aktie

Swiss Re ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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Lohnende Swiss Re-Investition? 16.11.2026 10:03:29

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Re von vor 3 Jahren verdient

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Re von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Swiss Re-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Swiss Re-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 99,06 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 10,095 Swiss Re-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 153,05 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 545,02 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 54,50 Prozent.

Swiss Re markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45,18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Swiss Re

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