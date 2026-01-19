SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Re von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Swiss Re-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 83,66 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,195 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 16.01.2026 151,98 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 127,15 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,98 Prozent gesteigert.

Der Swiss Re-Wert an der Börse wurde auf 35,01 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at