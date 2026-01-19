Swiss Re Aktie

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

Swiss Re-Anlage im Blick 19.01.2026 10:04:02

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Re von vor 5 Jahren verdient

SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Re von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Swiss Re-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Swiss Re-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 83,66 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,195 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 16.01.2026 151,98 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 127,15 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,98 Prozent gesteigert.

Der Swiss Re-Wert an der Börse wurde auf 35,01 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Swiss Re

05.01.26 Swiss Re Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
17.12.25 Swiss Re Neutral UBS AG
10.12.25 Swiss Re Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.12.25 Swiss Re Kaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

Swiss Re AG 136,25 -0,33% Swiss Re AG

