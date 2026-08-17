SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swiss Re von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Swiss Re-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Swiss Re-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 146,20 CHF. Bei einem Swiss Re-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,684 Swiss Re-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Swiss Re-Aktie auf 139,45 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95,38 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 4,62 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Swiss Re eine Marktkapitalisierung von 41,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at