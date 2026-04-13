SMI-Wert Swiss Re-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Swiss Re-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Swiss Re-Aktionäre über eine Dividendenzahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Zuge der Hauptversammlung von SMI-Wert Swiss Re am 10.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 6,31 CHF je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 4,99 Prozent an. Die Gesamtausschüttung von Swiss Re beträgt 1,80 Mrd. CHF. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vergleich zu Vorjahr um 3,31 Prozent zugenommen.

Swiss Re-Dividenden-Rendite

Der Swiss Re-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 134,00 CHF aus dem SIX SX-Handel. Das Swiss Re-Papier wird am heutigen Montag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Swiss Re-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Auszahlung der Dividende an die Swiss Re-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Der Swiss Re-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 4,75 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Wachstum der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 4,58 Prozent.

Vergleich von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von Swiss Re via SIX SX 47,19 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 79,10 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Swiss Re

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 8,79 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 5,23 Prozent ansteigen.

Swiss Re-Grunddaten

Die Dividenden-Aktie Swiss Re gehört dem SMI an und ist an der Börse aktuell 39,502 Mrd. CHF wert. Swiss Re besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,21. 2025 setzte Swiss Re 39,578 Mrd. CHF um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 13,01 CHF.

Redaktion finanzen.at