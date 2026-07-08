Swisscom Aktie

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WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

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Rentable Swisscom-Investition? 08.07.2026 10:03:40

SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Swisscom gewesen.

Am 08.07.2016 wurde die Swisscom-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 474,70 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swisscom-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 21,066 Swisscom-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 902,89 CHF, da sich der Wert eines Swisscom-Anteils am 07.07.2026 auf 612,50 CHF belief. Mit einer Performance von +29,03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Swisscom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 31,28 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

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