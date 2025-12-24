SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Swisscom-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Swisscom-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 497,30 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swisscom-Aktie investiert, befänden sich nun 20,109 Swisscom-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 568,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 431,73 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 14,32 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Swisscom belief sich zuletzt auf 29,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at