Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Swisscom-Investmentbeispiel
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10.06.2026 10:04:15
SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 10 Jahren eingefahren
Am 10.06.2016 wurden Swisscom-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Swisscom-Anteile an diesem Tag 459,80 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Swisscom-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,175 Swisscom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Swisscom-Aktie auf 647,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 408,22 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 40,82 Prozent.
Zuletzt verbuchte Swisscom einen Börsenwert von 33,52 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
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