Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Swisscom-Investment im Blick
|
14.01.2026 10:03:57
SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 5 Jahren abgeworfen
Swisscom-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Swisscom-Anteile bei 472,70 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Swisscom-Aktie investierten, hätten nun 2,116 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 13.01.2026 auf 585,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 237,57 CHF wert. Damit wäre die Investition 23,76 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Swisscom bezifferte sich zuletzt auf 30,48 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
