Swisscom Aktie

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

Swisscom-Anlage im Blick 11.02.2026 10:04:06

SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Swisscom-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Swisscom-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 465,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,482 Swisscom-Aktien. Die gehaltenen Swisscom-Papiere wären am 10.02.2026 14 060,15 CHF wert, da der Schlussstand 654,50 CHF betrug. Mit einer Performance von +40,60 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Swisscom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

