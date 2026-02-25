Swisscom Aktie

Swisscom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Swisscom-Investition? 25.02.2026 10:04:07

SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor einem Jahr eingefahren

SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Swisscom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Swisscom-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 506,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Swisscom-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,976 Swisscom-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.02.2026 auf 716,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 415,02 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 41,50 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Swisscom belief sich zuletzt auf 37,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swisscom AG

mehr Nachrichten