SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Swisscom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Swisscom-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 506,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Swisscom-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,976 Swisscom-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.02.2026 auf 716,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 415,02 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 41,50 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Swisscom belief sich zuletzt auf 37,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at