Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Lukrative Swisscom-Anlage?
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29.07.2026 10:03:44
SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swisscom-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Swisscom-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 543,20 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Swisscom-Aktie investierten, hätten nun 18,409 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Swisscom-Papiers auf 638,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 754,42 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17,54 Prozent angezogen.
Swisscom war somit zuletzt am Markt 32,75 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
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