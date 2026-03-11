SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swisscom von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Swisscom gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Swisscom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Swisscom-Aktie betrug an diesem Tag 477,70 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Swisscom-Aktie investierten, hätten nun 0,209 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 149,88 CHF, da sich der Wert eines Swisscom-Anteils am 10.03.2026 auf 716,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +49,88 Prozent.

Swisscom wurde am Markt mit 37,07 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at