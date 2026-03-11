Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Lohnende Swisscom-Investition?
|
11.03.2026 10:03:51
SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swisscom von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Swisscom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Swisscom-Aktie betrug an diesem Tag 477,70 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Swisscom-Aktie investierten, hätten nun 0,209 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 149,88 CHF, da sich der Wert eines Swisscom-Anteils am 10.03.2026 auf 716,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +49,88 Prozent.
Swisscom wurde am Markt mit 37,07 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
