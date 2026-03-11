Swisscom Aktie

Swisscom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Swisscom-Investition? 11.03.2026 10:03:51

SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swisscom von vor 5 Jahren abgeworfen

SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swisscom von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Swisscom gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Swisscom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Swisscom-Aktie betrug an diesem Tag 477,70 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Swisscom-Aktie investierten, hätten nun 0,209 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 149,88 CHF, da sich der Wert eines Swisscom-Anteils am 10.03.2026 auf 716,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +49,88 Prozent.

Swisscom wurde am Markt mit 37,07 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swisscom AG

mehr Nachrichten