SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swisscom von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Swisscom eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Swisscom-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Swisscom-Papier an diesem Tag bei 517,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swisscom-Aktie investiert, befänden sich nun 0,193 Swisscom-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.06.2026 auf 661,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,85 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 127,85 CHF entspricht einer Performance von +27,85 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Swisscom eine Börsenbewertung in Höhe von 34,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at