SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swisscom von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Swisscom-Investment verdienen können.

Die Swisscom-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 538,80 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,186 Swisscom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 118,97 CHF, da sich der Wert eines Swisscom-Papiers am 25.08.2026 auf 641,00 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 118,97 CHF entspricht einer Performance von +18,97 Prozent.

Insgesamt war Swisscom zuletzt 32,74 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at