Swisscom Aktie

Swisscom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

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Swisscom-Investmentbeispiel 20.05.2026 10:04:25

SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swisscom-Investition von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swisscom-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Swisscom-Aktien verdienen können.

Das Swisscom-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Swisscom-Aktie an diesem Tag 567,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Swisscom-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,764 Swisscom-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.05.2026 auf 684,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 207,23 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20,72 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Swisscom bezifferte sich zuletzt auf 35,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

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