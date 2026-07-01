SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swisscom von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Swisscom-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Swisscom-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Swisscom-Anteile an diesem Tag 528,20 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Swisscom-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,893 Swisscom-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.06.2026 auf 623,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 180,42 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,04 Prozent.

Swisscom war somit zuletzt am Markt 32,77 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at