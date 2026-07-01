Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Lohnender Swisscom-Einstieg?
|
01.07.2026 10:04:13
SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swisscom von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Swisscom-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Swisscom-Anteile an diesem Tag 528,20 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Swisscom-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,893 Swisscom-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.06.2026 auf 623,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 180,42 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,04 Prozent.
Swisscom war somit zuletzt am Markt 32,77 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
Nachrichten zu Swisscom AG
|
17:59
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
17:59
|SMI aktuell: SMI zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
15:58
|Verluste in Zürich: SMI nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Zürich: SLI nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:26