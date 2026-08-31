SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen UBS-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit UBS-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die UBS-Aktie an diesem Tag bei 14,22 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 7,032 UBS-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 313,15 CHF, da sich der Wert einer UBS-Aktie am 28.08.2026 auf 44,53 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 213,15 Prozent.

Alle UBS-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 136,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at