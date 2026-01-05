UBS Aktie
SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 3 Jahren abgeworfen
UBS-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 18,23 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in UBS-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 548,697 UBS-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 36,96 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 279,84 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 102,80 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von UBS betrug jüngst 115,55 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
