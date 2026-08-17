UBS Aktie

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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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Performance unter der Lupe 17.08.2026 10:04:12

SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 3 Jahren eingefahren

SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in UBS gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die UBS-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des UBS-Papiers betrug an diesem Tag 20,79 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 48,100 UBS-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 43,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 094,76 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +109,48 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von UBS belief sich zuletzt auf 133,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Yu Lan / Shutterstock.com

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