SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 5 Jahren eingefahren

Das UBS-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 13,63 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das UBS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 73,394 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.04.2026 auf 34,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 532,11 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 153,21 Prozent angewachsen.

Am Markt war UBS jüngst 107,19 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at