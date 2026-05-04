UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|UBS-Investition
|
04.05.2026 10:03:41
SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 5 Jahren eingefahren
Das UBS-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 13,63 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das UBS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 73,394 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.04.2026 auf 34,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 532,11 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 153,21 Prozent angewachsen.
Am Markt war UBS jüngst 107,19 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Simon Zenger / Shutterstock.com
Nachrichten zu UBS
|
12:26
|SPI aktuell: SPI am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI mittags schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Verluste in Zürich: SMI mittags schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Zürich: SPI beginnt Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Zürich: SLI beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Zürich: SMI liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
06:50
|UBS-Aktie: US-Privatkonten kommen 2027 (dpa-AFX)
|
30.04.26
|Aufschläge in Zürich: SPI letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|30.04.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|22.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|37,33
|-0,29%