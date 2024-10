SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor einem Jahr abgeworfen

Am 07.10.2023 wurde das UBS-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 22,30 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die UBS-Aktie investiert hat, hat nun 448,430 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 843,05 CHF, da sich der Wert eines UBS-Papiers am 04.10.2024 auf 26,41 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,43 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von UBS belief sich zuletzt auf 84,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at