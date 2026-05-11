UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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Langfristige Performance 11.05.2026 10:04:47

SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen UBS-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades UBS-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die UBS-Anteile bei 15,49 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die UBS-Aktie investiert, befänden sich nun 645,578 UBS-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 08.05.2026 22 614,59 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 35,03 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 126,15 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte UBS einen Börsenwert von 106,56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pincasso / Shutterstock.com

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