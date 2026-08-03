SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die UBS-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden UBS-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 12,63 CHF. Bei einem UBS-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 791,766 UBS-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 42,55 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33 689,63 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 236,90 Prozent.

Der UBS-Wert an der Börse wurde auf 130,21 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at