SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem UBS-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15,36 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die UBS-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 65,104 UBS-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der UBS-Aktie auf 32,72 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 130,21 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 113,02 Prozent.

Jüngst verzeichnete UBS eine Marktkapitalisierung von 101,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at