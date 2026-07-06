SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen UBS-Investment verdienen können.

UBS-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das UBS-Papier bei 11,90 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die UBS-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 84,034 UBS-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 461,34 CHF, da sich der Wert eines UBS-Papiers am 03.07.2026 auf 41,19 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 246,13 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von UBS belief sich jüngst auf 125,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at