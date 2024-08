SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem UBS-Papier statt. Der Schlusskurs der UBS-Aktie betrug an diesem Tag 15,18 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das UBS-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 65,876 UBS-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 735,84 CHF, da sich der Wert einer UBS-Aktie am 16.08.2024 auf 26,35 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 735,84 CHF entspricht einer Performance von +73,58 Prozent.

Der UBS-Wert an der Börse wurde auf 84,39 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at