SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in UBS eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das UBS-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,09 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die UBS-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,629 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.04.2026 208,35 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 31,43 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 108,35 Prozent vermehrt.

UBS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 97,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at